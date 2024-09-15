Байден обсудит с Зеленским ограничения на использование дальнобойных ракет

Президент США Джо Байден обсудит с главой украинского государства Владимиром Зеленским снятие ограничений на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России. Об этом заявил советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, передает SkyNews.

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Как сообщил Салливан, разрешение Киеву наносить удары вглубь России является предметом оживленной дискуссии в администрации Байдена. Он отметил, что президент США в скором времени проведет с Зеленским консультацию по этому вопросу.

Кроме того два лидера обсудят новый большой пакет военной помощи США, над которым сейчас работают в Белом доме.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России западным дальнобойным оружием является оправданным с военной точки зрения. При этом он подчеркнул, что страны, предоставляющие оружие Киеву, также имеют право устанавливать определенные границы для его использования, так как чувствуют ответственность за это оружие.