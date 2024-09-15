Тысячи ласточек гибнут из-за мощных ливней и штормов в Австрии

Непрекращающиеся ливни застают перелетных птиц на пути к местам зимовки. К тому же птицы голодают, поскольку из-за повышенной влажности пропали насекомые. Особенно пострадала Нижняя Австрия, пишет издание Heute.

«Нынешняя капризная погода в Австрии имеет серьезные последствия для перелетных птиц, особенно ласточек и стрижей. Необычно сильные штормы, дожди и холод влияют на условия полета животных и затрудняют их питание. Эти виды птиц особенно сильно страдают от суровых погодных условий», — пишет газета.

Из-за непогоды летающие насекомые, основной источник пищи птиц, малоактивны. В результате многие ласточки и стрижи остаются ослабленными и лежат на земле.

Специалисты отмечают, что ситуация с ласточками «очень серьезная».

Читатель Heute Филипп увидел на главной площади Бадена в пятницу днем «бесчисленное множество птиц».

«На фасаде ратуши были сотни ласточек, искавших защиты от непогоды», — рассказал он.

Жители Вены столкнулись с аналогичным явлением. Они сняли на видео, как большое количество ласточек ищет укрытие от дождя на подоконниках многоквартирного дома.

Организация по защите животных Tierschutz Austria уже отреагировала на чрезвычайную ситуацию и призвала население сообщать об ослабленных ласточках и приносить их в приют для животных.

«Наша команда работает круглосуточно, чтобы спасти птиц. Их можно в любое время оставить в приюте, а по нашему номеру службы экстренной помощи можно сообщить о любом скоплении ласточек», — заявил зоозащитник Стефан Шейдл.

В Нижней Австрии сейчас действует предупреждение о высоком уровне погодной опасности. На участке между Санкт-Пельтеном и Веной местами ожидается дождь до 400 литров на квадратный метр. Кроме того, синоптики обещают шторм, достигающий 100 км/ч.