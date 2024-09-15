Названа потраченная комитетом Маска сумма на агитацию за Трампа

Политический комитет, созданный Илоном Маском, с середины августа израсходовал около $33 млн на кампанию по поддержке кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Согласно оценкам издания, комитет в последние несколько недель "активизировал работу в спорных штатах", где ни у демократов, ни у республиканцев нет явного преимущества. Как подчеркивается в публикации, это свидетельствует об "укреплении политического союза" между Маском и Трампом.

Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина входят в число штатов, где комитет проводит агитационную кампанию.

Маск ранее выступил в поддержку Трампа на выборах. Кандидат от республиканцев допустил, что в случае своей победы назначит Маска на какой-либо пост в своей администрации.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять действующий американский лидер Джо Байден. Однако после провального выступления на июньских теледебатах с Трампом, ставшим впоследствии кандидатом от Республиканской партии, Байден под нажимом однопартийцев был вынужден сойти с дистанции. Он поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис, в августе ее утвердили кандидатом на высший государственный пост от демократов.