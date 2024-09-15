Поддержка певицы Тейлор Свифт сыграла во вред Харрис

Заявление певицы Тейлор Свифт о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в президентской гонке оттолкнуло от кандидата от демократов больше избирателей, чем привлекло. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного телеканалом ABC совместно с социологической службой Ipsos.

По его сведениям, 13% опрошенных заявили, что после заявления Свифт они "с меньшей вероятностью" поддержат Харрис на грядущих выборах, в свою очередь 6% респондентов считают, что с большей вероятностью проголосуют за Харрис после поддержки Свифт, еще 81% участников опроса заявили, что заявление американской певицы никак не повлияет на их желание голосовать за того или иного кандидата. Опрос проводился в период с 11 по 13 сентября, в нем приняли участие 3 276 человек. Погрешность исследования составляет 2 п.п.

Во вторник после дебатов Харрис с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом Свифт заявила о том, что на президентских выборах будет голосовать за Харрис. По убеждению Свифт, действующий вице-президент США является "твердым и одаренным лидером", с которым США могут добиться намного большего.

На предыдущих президентских выборах Свифт, аудитория которой в социальных сетях измеряется миллионами человек, поддержала демократа Джо Байдена.

Американский журналист рассказал о политическом влиянии певицы Тейлор Свифт в США

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Предполагалось, что Демократическую партию на них будет представлять Байден, однако после его провального выступления на июньских дебатах с Трампом среди демократов стали все громче звучать призывы к Байдену отказаться от борьбы. 21 июля он принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение Харрис кандидатом на высший государственный пост США.