Трамп назвал два компонента для завершения конфликта на Украине

Завершить войну в Украине нужно с помощью силы и мудрости, заявил кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп. Он записал видеообращение для выступления на форуме Ялтинская европейская стратегия, передает «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что хорошо знал президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского и что, по его мнению, войну нужно урегулировать силой духа и мудростью. Трамп повторил, что если бы он был президентом, вооруженного конфликта России против Украины не было бы. Он также напомнил, что выборы состоятся через 53 дня и это повлияет на все, даже на украинский конфликт.

12 сентября кандидат на пост вице-президента США в случае избрания Дональда Трампа Джей Ди Вэнс рассказал о плане экс-главы Белого дома по завершению российско-украинского конфликта. Вэнс считает, что Трамп предложит представителям России, Украины и Европы выяснить, каким должно быть мирное урегулирование, а также какие положения оно должно включать в себя.

Кандидат на пост вице-президента США допустил, что соглашение должно предполагать линию разграничения между Украиной и Россией, где будет создано подобие демилитаризованной зоны. Также Москва получит от Киева гарантии о том, что не вступит в НАТО или другие союзнические институты, считает Вэнс. Так Украина сохранит свой суверенитет, добавил он.