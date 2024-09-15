Франция призвала граждан отложить поездки в Венесуэлу

Министерство иностранных дел Франции рекомендовало согражданам на время отказаться от поездок в Венесуэлу без срочной необходимости на фоне возможных беспорядков. Об этом говорится на сайте МИД Франции.

"После президентских выборов, состоявшихся 28 июля 2024 года, в Венесуэле вновь возросла напряженность. По этой причине все поездки в Венесуэлу следует отложить на время, если нет срочной необходимости", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД призвали соотечественников, которые уже находятся в стране, не приближаться к местам, где проходят политические манифестации и собрания, а также воздержаться от любых заявлений по поводу политической ситуации в стране. Также в предупреждении ведомства говорится о возможных отключениях электричества и водоснабжения, перебоях с поставками топлива, "особенно за пределами Каракаса", поэтому французам рекомендуют запастись всем необходимым и зарядить аккумуляторные батареи.

Ранее глава МВД Венесуэлы Диосдадо Кабельо заявил о задержании двух граждан Испании, трех граждан США и гражданина Чехии в связи с предполагаемыми планами по дестабилизации ситуации в Боливарианской Республике. В Госдепартаменте опровергли заявления о причастности к этому Вашингтона и добавили, что США "продолжают поддерживать демократическое разрешение политического кризиса в Венесуэле". Свою причастность к попыткам разжигания нестабильности опровергли и власти Испании.

28 июля в Венесуэле прошли выборы главы государства. Как объявил Национальный избирательный совет после обработки почти 97% протоколов, за действующего президента Николаса Мадуро проголосовали 51,95% граждан, за оппозиционера Эдмундо Гонсалеса - 43,18%. Представители оппозиции заявили, что команда ее лидера Эдмундо Гонсалеса не собирается признавать его поражение на выборах. На следующий день в центре Каракаса прошли акции протеста и беспорядки. По данным властей Венесуэлы, за поджоги и другие правонарушения были задержаны более 2 200 человек.