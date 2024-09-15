Джонсон обратился к Шольцу с призывом по Украине

Бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца «пересмотреть свой строгий отказ» от поставок крылатых ракет Taurus на Украину. Об этом пишет немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

Джонсон сделал заявление в кулуарах конференции по безопасности в Киеве.

«Нам определенно нужна поставка Taurus», — заявил Джонсон.

Он объяснил нужду в поставках «сложной военной ситуацией на Украине» и необходимостью «занять четкую позицию на очень важном этапе».

Накануне сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки Украине дальнобойного оружия в будущем. Такой линии он намерен твердо придерживаться вне зависимости от нынешних и будущих решений партнеров

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В Германии политики разделились на два лагеря. Одни выступают против отправки оружия на Украину, другие требуют разрешить удары западным оружием вглубь России.

К примеру, член ХДС Родерих Кизеветтер в очередной раз раскритиковал запрет на отправку Taurus на Украину, наложенный канцлером.

«Теперь из всех красных линий можно сплести красную ковровую дорожку для Путина», — заявил Кизеветтер (также приехавший в Киев) в интервью Süddeutsche Zeitung.

Он предполагает, что «США вскоре дадут добро на использование оружия дальнего действия против военных целей в России». Тогда у Шольца есть выбор: «полностью поддерживать партнеров по альянсу» или «следовать нарративам Сары Вагенкнехт».

Ранее депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призвала власти ФРГ убрать из проекта госбюджета на 2025 год пункт о военной помощи режиму Зеленского.