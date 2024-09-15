США обеспокоены сотрудничеством России и Ирана

Соединенные Штаты и Вашингтон обеспокоены тем, что Россия делится с Ираном секретной ядерной информацией и технологиями. Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, Москва из-за амбиций Тегерана создать ядерное оружие усилила с ним сотрудничество в обмен на передачу баллистических ракет.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что взамен Россия делится с Ираном технологиями, которые необходимы в создании ядерного оружия, а также космической информации.

В августе газета The Wall Street Journal писала, что Иран продолжает проводить исследования, которые повышают его возможности по созданию ядерного оружия. Однако в американском разведсообществе утверждают, что сейчас Тегеран «не стремится» к этому. В июле директор Национальной разведки США представил конгрессу доклад, в котором предупредил законодателей о том, что Иран предпринял шаги, которые могут позволить ему быстрее создать ядерное оружие, если он примет такое решение.