Материал о готовности Киева к заморозке конфликта, опубликованный в немецкой газете Bild, является фейком, заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвиненко. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

В 2024 году главы государств и правительств западных стран постоянно выступают с различными инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине. СМИ Германии, Великобритании, Франции на фоне этого публикуют статьи о возможной заморозке конфликта по «корейскому сценарию».

«План победы Bild не видел, и из тех нескольких человек, которые на сегодня вовлечены президентом в подготовку плана победы, никто из них с Bild не говорил. Минск — 3 или любой другой никто россиянам не подарит», — подчеркнул Литвиненко.

Ранее посол России в Турции Алексей Ерхов предположил, что нахождение у власти Владимира Зеленского является главным препятствием для достижения договоренностей по урегулированию украинского конфликта.