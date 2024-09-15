Шольц прокомментировал введение контроля на границах ФРГ

БЕРЛИН, 15 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что контроль на всех границах страны будет осуществляться в рамках европейского права, и отметил, что начал обсуждение этого вопроса с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главами правительств соседних государств.

"Что касается вопроса комплексного пограничного контроля на всех границах Германии, то я начал очень внимательно обсуждать это с главами правительств соседних стран и, кстати, с председателем Европейской комиссии. Все знают, что мы действуем в рамках европейского права, но при этом максимально используем свои возможности. Это тоже необходимо", - заявил Шольц в ходе визита в Самарканд.

Его слова приводит пресс-служба правительства ФРГ.

Канцлер подчеркнул, что число людей, приезжающих в Германию нелегально, "слишком велико".

"И поэтому понятный интерес правительства ФРГ состоит в том, чтобы мы взяли это под контроль посредством хорошего управления нелегальной миграцией. Это также включает в себя новый принцип проведения такого контроля на всех границах Германии", - сказал Шольц.

Он также коснулся вопроса санкций против России и борьбы с их обходом. Канцлер ФРГ выразил уверенность, что эта тема еще долго будет находиться на повестке дня, и добавил, что Берлин обсуждает ее с правительствами многих стран мира.

Орбан заявил, что мигранты «разбудили» даже Шольца

9 сентября глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах в целях сокращения нелегальной миграции, так как страна не справляется с приемом мигрантов. Он начнет действовать с 16 сентября и первоначально продлится шесть месяцев. Причины такого шага также заключаются в необходимости обеспечения внутренней безопасности в свете угроз, исходящих от радикального исламизма и трансграничной преступности, заявляют власти Германии.

Как писала газета Politico, премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал решение ФРГ закрыть границы, назвав это неприемлемым. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью французской газете Le Monde заявил, что Варшава планирует вынести на обсуждение Еврокомиссии введение Берлином временного контроля на всех сухопутных границах Германии.