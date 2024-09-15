На Западе отреагировали на заявление главы МИД Литвы о гарантиях Киеву

Ирландский журналист Чей Боуз раскритиковал главу МИД Литвы Габриэлюса Ландсбергиса за слова о том, что 5-я статья устава НАТО — лучшая гарантия безопасности Украине.

Боуз прокомментировал заявление прибалтийского министра, сделанное на форуме «Ялтинская европейская стратегия». Дипломат сказал, что Киеву нужны гарантии безопасности, а единственная, в которую он верит, — это пятая статья НАТО.

«Министр иностранных дел Литвы либо глуп, либо заблуждается. Но, скорее всего, и то, и другое», — написал Боуз в соцсети X.

Ранее кандидат на пост вице-президента США Джей Ди Вэнс предположил, что по плану Трампа Россия получит от Киева гарантии невступления в НАТО и другие военные блоки.