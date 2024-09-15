Дипмиссия США в Турции заявила, что республика может устанавливать отношения с кем хочет. В посольстве добавили, что Вашингтон уверен в двусторонних отношениях с союзником по НАТО, пишет РИА «Новости».

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Турция подала заявку на полноформатное членство в БРИКС. Чиновник уточнил, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял приглашение принять участие в саммите БРИКС.

«Ни у меня, ни у моего правительства нет своего видения по этому вопросу. Турция - суверенное, независимое государство и нация. Она может устанавливать отношения с тем, с кем хочет», — отметил временный поверенный в делах посольства США в Турции Майкл Голдман.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году как элитный клуб крупных держав. В настоящее время в него, помимо основоположников (России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР) входят Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.