Экс-премьер Финляндии сравнила Запад с лягушкой в нагревающейся воде

Воздерживаясь от активных действий против Москвы, Запад напоминает лягушку в нагревающейся воде. Об этом на конференции «Ялтинская европейская стратегия» заявила бывшая глава правительства Финляндии Санна Марин, ее слова передает «Европейская правда».

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«Мы как та лягушка, которая сидит в воде, которая постепенно нагревается. (...) Температура воды еще комфортная, поэтому нашей лягушке незачем что-то менять», — приводят в публикации речь экс-премьера.

Она добавила, что в публичной сфере существует множество голосов, призывающих не покидать зону комфорта, одним из которых является предложение отказаться от помощи Украине.

Ранее бывший посол Великобритании в США Ким Дэррок заявил, что разрешение Украине бить по территории России ракетами большой дальности может грозить серьезной эскалацией конфликта. Он также призвал «тщательно обдумать» слова президента России Владимира Путина о возможных последствиях ударов по российской территории.