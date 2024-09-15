В Казахстане сделали заявление об украинском конфликте

Власти Казахстана по-прежнему выражают готовность выступить в качестве посредника между Россией и Украиной, заявил замминистра иностранных дел Украины Роман Василенко. Он добавил, что Астана также может предоставить площадку для переговоров сторон, пишет ТАСС.

Василенко напомнил, что республика после начала конфликта предложила свои услуги в качестве возможного посредника. Он добавил, что позиция не изменилась.

«Казахстан занимает в данной ситуации позицию сдержанного нейтралитета. Мы все-таки, оставаясь на этой позиции, рассчитываем, что наши добрые услуги, наша помощь понадобится и одной, и другой стороне», — пояснил замминистра.

Дипломат заметил, что для проведения переговоров должно быть выражено желание двух сторон.

Токаев обозначил свою позицию по украинскому кризису

Астана полагает, констатировал чиновник, что необходимо уважать принципы Устава ООН, касающиеся территориальной целостности государств.