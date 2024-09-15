Названа страна, куда украинские призывники стали чаще сбегать

Украинцы, не желающие отправляться в зону боевых действий, стали в два раза чаще сбегать в Румынию. Об этом пишет испанская газета El Pais.

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По данным издания, с января 2024 года в Румынию незаконно проникли более семи тысяч украинцев. Годом ранее их число составляло 3800 человек, а в 2022 году — 4500 человек. В общей сложности, как пишет El Pais, после начала конфликта на Украине Румыния приняла более 15 тысяч беженцев. Отмечается, что украинцы также активно бегут в Молдавию и Словакию, куда в настоящее время перебрались 29 тысяч человек.

В материале отмечается, что граждане Украины выбирают Румынию для бегства из-за труднодоступной для пограничников местности на границе. Еще одним фактором является лояльное отношение румынских властей к уклонистам.

14 сентября издание «Страна» сообщало, что глава МИД Украины Андрей Сибига пообещал поднять вопрос о возвращении граждан страны из Евросоюза. Депутат Рады Николай Княжицкий в свою очередь заявлял о сотнях тысяч украинцев за границей, которые подали заявления о выходе из гражданства. По его словам, речь о людях, которые давно живут за пределами страны и имеют два паспорта.