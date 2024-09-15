Германия перестала реагировать на запросы Израиля о поставках оружия

Германия с 2023 года перестала отвечать на запросы Израиля о поставках вооружения, включая боеприпасы для танков. Об этом пишет немецкая газета Bild.

В материале отмечается, что в прошлом году власти еврейского государства обратились к Берлину с просьбой продать им несколько тысяч снарядов. Речь идет о боеприпасах, предназначенных для основных танков Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Кроме того, были запросы и на другие военные товары. Однако <...> немецкое руководство до сих пор не приняло решения о продаже (вооружения. — «Газета.Ru»)», — говорится в публикации со ссылкой на источник в силовых структурах.

При этом, по словам журналистов, в 2024 году правительство Германии одобрило поставки военной техники Катару. Авторы статьи назвали эту страну одним из ключевых спонсоров палестинского движения ХАМАС, с которым сейчас борется Израиль.

Общая стоимость оружия, полученного Дохой, составила почти €100 млн.

11 августа канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Во время беседы глава немецкого правительства призвал зарубежного коллегу финализировать соглашение с ХАМАС, касающееся прекращения огня в секторе Газа.