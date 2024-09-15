Удары дальнобойным оружием по ударам на территории России могут привести к эскалации конфликта, заявил в интервью Neuen Osnabrücker Zeitung генерал бундесвера в отставке Харальд Куят.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что будет выступать против использования немецкого дальнобойного оружия для атак вглубь территории России.

«Если дальнобойное оружие поставят, то способность Украины атаковать цели, имеющие экзистенциальное значение для России, возрастет — а вместе с ней и риск того, что этот конфликт расширится», — отметил генерал.

Западу следует соблюдать осторожность с тем, чтобы не пересекать новые красные линии и в конечном итоге не достичь точки невозврата.

Названы варианты ответа Путина на удары вглубь России

Ранее западные военные эксперты предположили, что Москва может подать ядерный сигнал Западу — провести масштабные учения с применением ТЯО. Они добавили, что никто не знает, где действительно проходят красные линии президента России Владимира Путина.