Евросоюзу предрекли мрачное будущее в случае отказа от Киева

Евросоюзу стоит ожидать массовый приток беженцев в случае отказа от поддержки Украины, заявил депутат бундестага от партии «Зеленые» Антон Хофрайтер, которого цитирует Tagesspiegel. Политик потребовал от канцлера Германии Олафа Шольца и премьер-министра Польши Дональда Туска объединить усилия в миграционной политике. Он считает, что самостоятельные действия участниц ЕС приведут к «началу конца» объединения.

Если мы и дальше не будем поддерживать Украину, нам придется ожидать сотни тысяч беженцев, — отметил Хофрайтер.

Правительство Эстонии с 11 сентября решило ограничить поддержку беженцев с Украины в вопросе жилья, теперь пособие в €1,2 тысячи на его аренду смогут получить только те граждане, кто недавно прибыл в республику. В госорганы вновь поступило большое количество обращений о выплатах от беженцев, которые пребывают в стране более года.

В Польше объяснили, какие беженцы с Украины не получат пособий

Соцработники в Германии 13 сентября сообщили, что половина проституток в борделях Берлина сейчас — это украинки. Они присоединились к девушкам из Болгарии, Румынии и Венгрии. Многие бежавшие с Украины молодые женщины не знают о своих правах в Германии, им «внушили большой страх перед центром занятости», уточнили в соцслужбе.