Вэнс: Трампу сложно победить на выборах, если мы не возьмем Северную Каролину

Кандидату в президенты США Дональду Трампу будет очень сложно выиграть на выборах, если он не обеспечит себе победу в штате Северная Каролина.

Такое заявление, как информирует Fox News, сделал кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей-Ди Вэнс.

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«Нам будет очень сложно победить, если мы не возьмём Северную Каролину», — цитирует его РИА Новости.

Ранее американский предприниматель Илон Маск выразил мнение, что Трамп справится с работой на посту главы страны лучше, чем его оппонент Камала Харрис.

При этом в CNN заявили, что 63% опрошенных заявили о победе Харрис на дебатах с Трампом.