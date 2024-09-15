СМИ: Байден не примет решения по ракетам, пока Зеленский не представит свой план

Президент США Джо Байден не намерен давать Киеву разрешение на использование дальнобойных ракет для ударов вглубь России, пока Владимир Зеленский не представит ему свой так называемый «победный» план.

«Байден и его команда дали понять, что они хотят придерживаться тактики выжидания, пока Зеленский не представит свой «победный план», — пишет The Times, передаёт РИА Новости.

Ранее представители Белого дома после встречи Байдена с премьером Британии Киром Стармером не сообщили о разрешении ВСУ атаковать Россию иностранным дальнобойным оружием.

При этом в Bild* писали, что Зеленский отправится в США с целью разрешить удары вглубь России.

* «BILD на русском» внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов 26.07.2024.