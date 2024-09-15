СМИ: противники Трампа среди республиканцев собрали $35 млн для кампании Харрис

В США сторонники Республиканской партии, выступающие против экс-президента Дональда Трампа в предвыборной гонке, собрали более $35 млн для кампании вице-президента Камалы Харрис - кандидата от демократов, сообщает ТАСС со ссылкой на Newsweek.

По данным издания, группа под названием «Республиканские избиратели против Трампа» в марте начала сбор средств для того, чтобы «помочь демократам остаться в Белом доме». Объединение хочет собрать $50 млн для президентской кампании Харрис. В прошлой предвыборной компании эта группа собрала в помощь демократам около $10 млн.

По словам экспертов, такие небольшие группы могут помочь Харрис получить чуть большую поддержку электората в штатах, в которых ожидается почти равный исход борьбы.

Выборы в США состоятся 5 ноября.