Экс-советник Пентагона раскритиковал Блинкена за слова о РФ

Бывший советник Пентагона Теодор Постол в интервью YouTube-каналу Schiller Institute раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена, допустившего возможность ударов по России.

По его словам, в Белом доме абсолютно не понимают, какие действия они совершают.

«Недавние заявления Блинкена ещё больше подтверждают мои самые большие опасения, что люди в Белом доме... не имеют ни малейшего представления о том, что они сейчас делают», — сказал Постол.

Ранее в Белом доме заявили, что ограничения Киева в использовании оружия основаны на расчётах США.

Также в Reuters писали, что Киев передал США и Британии список целей для ракетных ударов по России.