В Бундестаге предупредили о наплыве беженцев при прекращении поддержки Киева

Глава комитета по европейским делам Бундестага Антон Хофрайтер высказался за согласованные действия стран Европейского союза в области миграционной политики, сообщает ТАСС.

Депутат предупредил, что в случае прекращения поддержки Украины не исключен массовый приток беженцев с Украины.

«Если мы и дальше не будем последовательно поддерживать Украину, в ближайшие годы нам придется столкнуться с сотнями тысяч беженцев», — указал парламентарий.

Он призвал к скоординированным действиям в сфере миграционной политики, особенно с Польшей. Хофрайтер рассчитывает, что канцлер Германии Олаф Шольц и глава правительства Польши Дональд Туск продолжат согласовывать действия в будущем.

Ранее глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах, чтобы сократить нелегальную миграцию.