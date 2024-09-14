Шольц поддержал введение контроля на всех границах ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за введение контроля на всех сухопутных границах страны.

"Нелегальная миграция - это не то, чего мы хотим", - сказал он в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ.

Слова канцлера приводит агентство DPA. Если в Германию прибудут 300 тыс. человек, как в 2023 году, и только некоторые из них получат право на защиту, "то это нехорошо", отметил он. По этой причине, подчеркнул Шольц, необходимо более внимательно отнестись к тем, кто имеет право на въезд в страну.

"К сожалению, мы не можем полностью полагаться на то, что все наши соседи будут действовать должным образом", - отметил он.

Канцлер заверил, что пограничный контроль будет осуществляться в соответствии с европейским законодательством.

Польша возмущена действиями Германии по пограничному контролю

9 сентября министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временный контроль на всех сухопутных границах в целях сокращения нелегальной миграции, так как страна "не справляется с приемом мигрантов". Он начнет действовать с 16 сентября и первоначально продлится шесть месяцев. Причины подобного шага также заключаются в необходимости обеспечения внутренней безопасности в свете угроз, исходящих от радикального исламизма и трансграничной преступности. Глава МИД Польши Радослав Сикорский в интервью французской газете Le Monde заявил, что Варшава планирует вынести на обсуждение Еврокомиссией введение Берлином временного контроля на всех сухопутных границах Германии для сокращения нелегальной миграции.