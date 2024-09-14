Байден планирует сосредоточиться на поддержке Украины

Президент США Джо Байден в оставшиеся месяцы своего срока на посту главы государства сосредоточится на поддержке Украины. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан, выступая на форуме в Киеве в режиме видеоконференции.

"Мы будем дорожить каждым из этих дней, когда речь идет о поддержке Украины", - приводит его слова агентство Bloomberg.

Салливан также подтвердил, что Байден встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях Генассамблеи ООН.

"Наша задача - поставить Украину в выгодное положение на поле боя, чтобы усилить ее позиции на переговорах", - сказал он, комментируя ожидания Вашингтона от двусторонней встречи.

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По информации агентства Reuters, помощник Байдена также сообщил, что США готовят новый значительный пакет военной помощи для Киева.