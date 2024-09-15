Киев одобрил призыв Варшавы не платить пособия украинским беженцам в ЕС

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига приветствовал призыв своего коллеги из Польши Радослава Сикорского прекратить выплаты социальных пособий украинским беженцам в странах ЕС.

Целью таких мер, по словам Сибиги, является возможность Киева мобилизовать больше людей.

«Действительно, настало время поднять вопрос о том, чтобы ЕС выработал программы по возвращению украинцев домой. Конечно, для этого должны быть созданы соответствующие условия. Но это должно быть на повестке. И я поддерживаю идею Сикорского», — передаёт его слова Reuters.

Ранее Сибига обсудил с Сикорским ситуацию на передовой.

Позже Сикорский заявил, что у Варшавы нет желания защищать Украину.