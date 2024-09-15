Зеленский выразил намерение лишить россиян комфортной жизни

Владимир Зеленский намекнул, что хочет лишить жителей России комфортной жизни. Соответствующее заявление было сделано в беседе с CNN.

По мнению Зеленского, если россияне лишатся комфорта — в частности электроэнергии и ощущения безопасности, — то станут оказывать давление на главу государства Владимира Путина. Это, в свою очередь, по словам Зеленского, необходимо, чтобы Россия «села за стол переговоров» на украинских условиях.

Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ меняет природу конфликта

Ранее глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев не готов к честной дипломатии для урегулирования на Украине.