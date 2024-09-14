Шольц обратился с призывом к Генпрокуратуре по поводу «Севпотоков»

Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование подрывов "Северных потоков"
Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" непредвзято. Виновные в подрывах, по его словам, должны быть привлечены к ответственности в Германии.
"Это был террористический акт", - заявил Шольц в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ.
Его слова приводит агентство DPA.
"Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо", - отметил канцлер, добавив, что именно это и будет сделано.
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"Ничего не должно быть скрыто, это должно быть абсолютно ясно. И мы хотим привлечь тех, кто это сделал, если нам удастся их поймать, к ответственности в Германии. Вы можете на это положиться, мы никому не дадим пощады", - констатировал Шольц.