Шольц обратился с призывом к Генпрокуратуре по поводу «Севпотоков»

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Генпрокуратуру ФРГ провести расследование взрывов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" непредвзято. Виновные в подрывах, по его словам, должны быть привлечены к ответственности в Германии.

"Это был террористический акт", - заявил Шольц в ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ.

Его слова приводит агентство DPA.

"Мы призываем все органы безопасности и генерального прокурора провести расследование без учета интересов кого-либо", - отметил канцлер, добавив, что именно это и будет сделано.

Шольц заверил, что не будет разрешать Киеву наносить удары вглубь РФ