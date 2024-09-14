В Тель-Авиве проходит многотысячный митинг

Десятки тысяч израильтян вышли на улицы Тель-Авива на акцию протеста с требованием немедленного заключения сделки для освобождения заложников из сектора Газа.

Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что перед протестующими выступила Михаль Лобанова, вдова убитого заложника россиянина Александра Лобанова — его тело было обнаружено в тоннеле в Рафахе.

Она заявила, что дети больше никогда не увидят отца.

Толпа в ответ скандировала слова поддержки в её адрес.

Ранее сообщалось, что двое детей погибли в секторе Газа в результате атаки со стороны армии Израиля.