Канцлер Германии Олаф Шольц исключил поставки Украине дальнобойного оружия в будущем, независимо от решений партнеров. Он также подчеркнул, что считает проблемой предоставление Вооруженным силам Украины (ВСУ) возможности нанесения ударов вглубь РФ, и заверил, что не будет этого разрешать.

В ходе общения с гражданами в городе Пренцлау (федеральная земля Бранденбург) на востоке ФРГ Шольц подтвердил свой отказ от поставки крылатых ракет Taurus Киеву на том основании, что это повлечет за собой "серьезный риск эскалации".

"Я сказал "нет" этому", - отметил Шольц.

Его слова приводит агентство DPA.

В МИД РФ заявили, что Запад принял решения по ударам вглубь России

Глава правительства ФРГ подчеркнул, что считает проблемой предоставление Киеву возможности нанесения ударов вглубь России, заявив, что не разрешит этого.

"И конечно, это также относится и к другому оружию, если бы мы его поставили, которое могло бы стрелять на такое большое расстояние", - сказал Шольц.