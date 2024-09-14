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Майкл Дуглас выступил за отмену запрета на удары ВСУ вглубь России

Актер Голливуда Майкл Дуглас высказал сожаление по поводу того, что Запад не позволяет Киеву наносить удары вглубь территории России с использованием вооружений НАТО. Об этом он рассказал в интервью LCI во время своего визита на Украину в качестве «посла доброй воли ООН».

Майкл Дуглас выступил за отмену запрета на удары ВСУ вглубь России
© Газета.Ru

Дуглас считает, что подобное разрешение для Вооруженных сил Украины следовало предоставить с самого начала. Он также отметил, что ему печально наблюдать, как страх перед ядерной эскалацией тормозит принятие этого важного решения.

14 сентября глава Украины Владимир Зеленский встретился с американским актером, продюсером и послом доброй воли ООН Майклом Дугласом и его сыном Диланом. Дуглас — не первый американский актер, который приезжает в Киев. Так, в июне 2022 года республику посетил Бен Стиллер, в августе того же года политик встречался с Джессикой Честейн. Кроме того, Зеленский общался с Томом Крузом и Шоном Пенном.

Сегодня агентство Reuters сообщило, что Украина передала США и Великобритании список стратегических целей для ударов по России западным дальнобойным оружием.

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