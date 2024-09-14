Орбан опубликовал фото тренировки со Шварценеггером

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан опубликовал фото из тренажерного зала, где он занимается с актёром и экс-губернатором Калифорнии Арнольдом Шварценеггером. Об этом сообщает РИА Новости.

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Венгерский лидер опубликовал фото в соцсетях. На снимке он занимается на тренажере в рубашке, а Шварценеггер что-то объясняет ему. Оба при этом улыбаются.

«Я оставил футболку для тренировки дома, но тренер не пощадил», — подписал Орбан фото.

Тренировка происходила в одном из фитнес-центров Будапешта.

Орбан также разместил другие снимки и видео. На них американский актер-культурист находится в рабочем кабинете венгерского премьера и у здания правительства.

Шварценеггер несколько лет назад посещал данный фитнес-центр, когда в Будапеште проходили съемки фильма «Терминатор: Тёмные судьбы».