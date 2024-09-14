КНДР снова передала Южной Корее «мусорный привет»

Северная Корея в очередной раз запустила в сторону Южной Кореи шары, как предполагается, с мусором, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея. Ожидается, что они могут долететь до провинции Кенгидо, окружающей Сеул. Местных жителей призвали уведомлять о таких шарах армию или полицию.

В сообщении, отправленном журналистам в 22:26 по местному времени (16:26 мск. — NEWS.ru), Объединенное командование начальников штабов (JCS) сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кенгидо, окружающей Сеул <...> и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции, — говорится в публикации.

Ранее Yonhap сообщало, что Северная Корея запустила около 240 шаров с мусором в сторону Южной Кореи. Из них порядка 10 приземлились на территории республики. В Комитете начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи отметили, что в пакетах не нашли опасных веществ.

Позднее в Южной Корее пожаловались, что КНДР запускает шары с мусором в сторону республики второй день подряд. В вооруженных силах страны рекомендовали гражданам сообщать об упавших объектах и не приближаться к ним.