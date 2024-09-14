Власти Грузии после победы на парламентских выборах, запланированных на 26 октября, найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну 2008 года между осетинами и грузинами, которую развязали экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и его партия "Единое национальное движение" по заданию извне. Об этом заявил основатель и почетный председатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили на предвыборном митинге в городе Гори.

"Сразу же после завершения выборов 26 октября, когда зачинщики войны будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат строжайший правовой ответ, мы обязательно найдем в себе силы, чтобы извиниться за то, что по заданию [извне] предательское "Национальное движение" в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских братьев и сестер", - сказал Иванишвили. Трансляцию его выступления вели грузинские телеканалы.

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По словам Иванишвили, он уверен, что благодаря прощению, что является "краеугольным камнем христианства для грузин и осетин", братоубийственное противостояние, навязанное врагами Грузии, "завершится историческим обоюдным прощением и примирением".

Политик в своем выступлении еще раз повторил, что правящей партии необходимо получить конституционное большинство в парламенте нового созыва, чтобы отдать под суд партию Саакашвили за развязывание войны 2008 года.

В августе 2008 года произошел вооруженный грузино-югоосетинский конфликт после того, как грузинские войска предприняли попытку взять под контроль Цхинвали. Россия 8 августа ввела войска для защиты российских граждан, а также своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские войска отступили. 26 августа 2008 года Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии.