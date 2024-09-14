Марин Ле Пен отвела 10 месяцев новому правительству Франции

Новое правительство Франции проработает около 10 месяцев, затем страну ждут новые досрочные парламентские выборы. Так считает глава парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, передает ТАСС.

«Осталось 10 месяцев, и я считаю, что по истечении этих 10 месяцев, весной или осенью, состоятся новые парламентские выборы», — заявила политик.

По его словам, остается надеяться, что данный срок полномочий будет как можно короче.

Также Ле Пен критически отозвалась о решении президента Франции Эмманюэля Макрона назначить новым премьер-министром представителя партии «Республиканцы» Мишеля Барнье.ю

Она отметила, что «Республиканцы» получили меньше голосов, чем «Национальное объединение». Ле Пен пообещала, что ее пария будет играть роль конструктивной оппозиции, которая прибегнет к вотуму недоверия, если премьер Барнье захочет повысить налоги во Франции.

Ранее СМИ сообщили, что Марин Ле Пен усилила влияние во Франции после назначения Барнье премьер-министром страны.