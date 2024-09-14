В Баварии из-за убытков закроется одна из старейших пивоварен

В Баварии в декабре 2024 года закроется одна из старейших пивоварен региона. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, Schlössle-Bier из Ной-Ульма варила пиво на протяжении 334 лет.

Владелец пивоварни Криста Цоллер призналась, что ее площадка больше не может выдерживать конкуренции с промышленными гигантами. Она добавила, что проблем частным пивоварням добавляет и немецкая бюрократия.

«Потребление пива падает, но цены на сырьё и энергию растут. Мы уже десять лет терпим убытки в пивоваренном бизнесе», — отметила предприниматель.

Цоллер заметила, что намерена закрыть только производство пива: ресторан продолжает приносить прибыль и будет и далее принимать гостей.