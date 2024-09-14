Принц Уильям отказался поздравлять своего брата с 40-летием

Король Карл III поздравит принца Гарри в день его сорокалетия, поскольку между отцом и сыном «все еще много любви». Однако принц Уильям не намерен общаться с младшим братом в день его рождения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источники.

Ожидается, что 75-летний монарх позвонит своему младшему сыну по Skype в это воскресенье, 15 сентября, чтобы поздравить с днем рождения, пишет издание.

«Но в этот важный день рождения между принцами Уильямом и принцем Гарри «никакого звонка» не будет, поскольку братья «даже не разговаривают», — заявил источник, близкий к королевскому дому.

Раньше братья всегда вместе отмечали важные события, но затем их отношения охладели.

Разлад усилился после того, как принц Гарри опубликовал мемуары в январе прошлого года. В книге он «нацелился на некоторых членов королевской семьи». В частности, обвинил Уильяма в нападении на него из-за Меган.

Гарри также утверждал, что Уильям и Кейт убеждали его надеть печально известный нацистский маскарадный костюм. Он назвал своего брата своим «заклятым врагом».

В итоге Уильям и Гарри перестали общаться и до сих пор не поддерживают никаких контактов.

По сведениям прессы, в день рождения принц Гарри намерен устроить вечеринку в своем доме стоимостью 11 миллионов фунтов стерлингов в Монтесито, Калифорния. Затем принц отправится в отпуск со своими «ближайшими друзьями», а Меган останется дома с двумя детьми.