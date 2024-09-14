В Раде рассказали о выборах в 2025 году

В проекте госбюджета, внесенного в украинскую Раду, пока отсутствует статья расходов на проведение выборов в 2025 году. Об этом заявил депутат Ярослав Железняк.

«По выборам в бюджете пока не заложили. То есть расходы на ЦИК почти на уровне этого года», — написал депутат в Telegram-канале.

По его словам, в проект могут добавить статью о выделении средств на организацию выборов всех уровней, если военное положение на Украине будет прекращено.

Минувшим летом Верховный суд Украины начал рассматривать иск против Рады из-за непроведения президентских выборов. Истец — депутат Дубинский — попросил обязать парламент назначить выборы.

На этой неделе ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленский не заинтересован в окончании украинского конфликта, потому что потеряет власть сразу после выборов.