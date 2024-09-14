Десятки иностранцев заинтересовались переездом в РФ после указа Путина

Более 30 человек в Британии заинтересовались возможным переездом в Россию после указа президента РФ о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности. Об этом сообщили в посольства РФ в Лондоне, передает РИА Новости

Дипломаты отметили, что с 19 августа в посольство России и генконсульство в Эдинбурге обратились десятки иностранцев, заинтересовавшихся новой возможностью.

«Суммарно получено 34 обращения иностранных граждан с просьбой разъяснить порядок выдачи разрешений на временное проживание в нашей стране в соответствии с Указом Президента Российской Федерации», — сказали в посольстве.

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В основном интерес выказывали граждане Британии.

Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Помощь окажут тем, кто не приемлет деструктивные неолиберальные установки в своих странах. Список таких стран поручено определить МИД РФ.