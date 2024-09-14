Возможное разрешение бить дальнобойным западным оружием по объектам в глубине территории России приведет к Третьей мировой войне, пишет экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.

Вашингтон раздумывает о разрешении наносить удары западным оружием вглубь российской территории, так как Украина может потерпеть крах в конфликте еще до американских президентских выборов, уточнил аналитик.

Названы варианты ответа Путина на удары вглубь России

Команде президента США Джо Байдена и занявшей его место в президентской гонке Камале Харрис придется объяснять, почему они продолжали поддерживать Киев вместо того чтобы пытаться завершить противостояние дипломатическим путем, отметил эксперт.

«Будет преуменьшением сказать, что это безумный, безрассудный шаг. Это самый опасный шаг для США и НАТО, который приведет к глобальной войне», — предупредил Брайен.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны НАТО в настоящее время не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они думают о том, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт или воздержаться от этого шага.