Участники Медиасаммита БРИКС примут итоговую декларацию

Участники седьмого Медиасаммита БРИКС продолжат активное обсуждение различных аспектов деятельности мировых СМИ в условиях технологических изменений.

В рамках международного форума, организатором которого выступает отметившее 1 сентября 120 лет информационное агентство ТАСС, пройдет сессия "Медиа БРИКС: технологическая трансформация на пути к новому миру". Модерировать заседание будет директор службы зарубежных новостей агентства Синьхуа Чжоу Сяочжэн.

В мероприятии примут участие руководители СМИ и представители органов власти Венесуэлы, Индии, Ирана, России и Швейцарии. Делегаты подведут итоги двухдневной работы и примут итоговую декларацию Медиасаммита БРИКС. Генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов в рамках конференции вручит дипломы победителям конкурса среди вузов стран СНГ, посвященного 120-летию агентства.

Как заявил Кондрашов на открытии форума, Медиасаммит БРИКС проводится для повышения роли медиа в строительстве многополярного мира. По его словам, сегодня БРИКС - это реальная сила, имеющая политическое, экономическое и гуманитарное измерение.

Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман заявил, что широкий состав участников подчеркивает важность форума. Гусман констатировал, что Медиасаммит привлекает внимание крупнейших международных организаций, ООН следит за его работой.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в видеообращении к участникам Медиасаммита подчеркнул, что СМИ стран БРИКС наращивают информационный обмен и взаимодействие, роль медиа в развитии межгосударственного общения и упрочении дружбы и доверия между народами трудно переоценить. По его словам, в условиях исторически необратимого процесса становления полицентричного мироустройства особенно востребована профессиональная работа журналистов, редакторов, менеджеров, специалистов в области новых медиа.

Медиапанорама

14 сентября состоялись официальная церемония открытия и пленарная сессия в формате круглого стола на тему "Роль медиасообщества БРИКС в укреплении стабильности и сотрудничества в многополярном мире".

Гостей на основной площадке форума - в Центре международной торговли - встретила фотовыставка "Семья БРИКС", собравшая работы фотожурналистов из стран - членов объединения: Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, ОАЭ, России, Саудовской Аравии, Эфиопии и ЮАР. Экспозиция отражает культурные и религиозные особенности разных народов в наши дни.

На полях Медиасаммита также прошел круглый стол "Русскому информационному пространству быть!" Всемирной ассоциации русской прессы.

Новый формат

Медиасаммит БРИКС проходит с 13 по 17 сентября в Москве, в нем принимают участие руководители и ведущие специалисты более чем 60 СМИ из 45 стран.

Медиасаммит проводится впервые как новый формат Медиафорума БРИКС - неправительственной некоммерческой платформы для диалога между ведущими СМИ государств - участников объединения. Медиафорум учрежден в 2015 году по инициативе Синьхуа и с тех пор собирается в председательствующей в БРИКС стране. С 1 января 2024 года объединение возглавляет Россия. Оператор мероприятий председательства РФ в БРИКС - Фонд Росконгресс.

О БРИКС

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение, созданное в 2006 году по инициативе России. Его соучредителями выступили Бразилия, Россия, Индия и Китай, из названия которых на английском языке был образован акроним BRIC. Когда в 2011 году к ним присоединилась ЮАР, название изменилось на BRICS. С 1 января 2024 года в объединение вошли Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия.

На 10 стран БРИКС приходится 46% населения планеты и около 30% мировой экономики. Объединение имеет неблоковый характер и не направлено против третьих сторон, его целью определено развитие всестороннего сотрудничества участников. Государства - члены БРИКС успешно взаимодействуют в экономической, культурной, научно-технической сферах. Постоянной штаб-квартиры и секретариата нет, председательство и координацию деятельности осуществляет страна - организатор саммита.