США начнут менять военную стратегию на фоне «унижения» своих танков на Украине, заявил глава Командования будущего американской армии генерал Джеймс Рейни. По его словам, необходимость в модернизации бронетанковых подразделений возникла из-за роста популярности беспилотников и неудач ВСУ, передает The Wall Street Journal.

В ближайшей перспективе США необходимо срочно внести некоторые коррективы. Это необходимо, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований, — сказал Рейни.

Как пишет издание, украинский конфликт показал, что бывшие когда-то «королями на поле боя» танки стали легкой мишенью для самых дешевых дронов. В итоге десятки западных боевых машин теперь используются в редких случаях, а множество других танков были уничтожены или захвачены.

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Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные подбили около десяти единиц техники ВСУ на Суджанском направлении в Курской области. Он добавил, что группа «Аид» подожгла украинский танк Т-72 и БТР M113, подорвала боевую бронированную машину вместе с пехотой. Кроме того, по словам генерал-майора, на Кременском направлении в ЛНР группа «Шрама» спецназа «Ахмат» продвинулась вперед «почти на полкилометра» и отобрала шесть опорных пунктов.