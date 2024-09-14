США изменят стратегию после «унижения» своих танков на Украине
США начнут менять военную стратегию на фоне «унижения» своих танков на Украине, заявил глава Командования будущего американской армии генерал Джеймс Рейни. По его словам, необходимость в модернизации бронетанковых подразделений возникла из-за роста популярности беспилотников и неудач ВСУ, передает The Wall Street Journal.
В ближайшей перспективе США необходимо срочно внести некоторые коррективы. Это необходимо, чтобы сохранить живучесть наших бронетанковых формирований, — сказал Рейни.
Как пишет издание, украинский конфликт показал, что бывшие когда-то «королями на поле боя» танки стали легкой мишенью для самых дешевых дронов. В итоге десятки западных боевых машин теперь используются в редких случаях, а множество других танков были уничтожены или захвачены.
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Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны России, командир «Ахмата» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные подбили около десяти единиц техники ВСУ на Суджанском направлении в Курской области. Он добавил, что группа «Аид» подожгла украинский танк Т-72 и БТР M113, подорвала боевую бронированную машину вместе с пехотой. Кроме того, по словам генерал-майора, на Кременском направлении в ЛНР группа «Шрама» спецназа «Ахмат» продвинулась вперед «почти на полкилометра» и отобрала шесть опорных пунктов.