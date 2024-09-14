СМИ: сын Усамы бен Ладена остался жив и строит лагеря террористов

Хамза бен Ладен, сын террориста Усамы бен Ладена, остался жив, занимается строительством лагерей для подготовки боевиков, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

В 2019 году 45-й президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации сына Бен Ладена и ряда других лиц, заподозренных в терроризме.

По данным газеты, Хамза бен Ладен занимается возрождением «Аль-Каиды»* (запрещенная в России террористическая организация), строит тренировочные лагеря, планирует теракты на Западе.

В частности, Хамза и его брат Абдулла создали порядка 10 лагерей в афганском городе Джелалабад.

Журналисты отметили, что особое беспокойство у США вызывают контакты братьев с лидерами талибов («Талибан»* — запрещенная в РФ террористическая организация), которые представляют им защиту и необходимые ресурсы.

* Запрещенная в РФ террористическая организация.