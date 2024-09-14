В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине

Глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил за создание «контактной группы» по мирному урегулированию конфликта на Украине.

Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, выдержки из которого публикует РИА Новости.

«На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса», – подчеркнул депутат.

При этом, по его словам, именно это контактная группа может сыграть роль посредника.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Германии сделали тревожное заявление об ударах по России.