В Германии выступили с неожиданным предложением по Украине
Глава фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Рольф Мютцених выступил за создание «контактной группы» по мирному урегулированию конфликта на Украине.
Об этом он заявил в интервью Rheinische Post, выдержки из которого публикует РИА Новости.
«На мой взгляд, сейчас настало время западным союзникам инициировать создание контактной группы для начала процесса», – подчеркнул депутат.
При этом, по его словам, именно это контактная группа может сыграть роль посредника.
Как ранее сообщала «Свободная Пресса», в Германии сделали тревожное заявление об ударах по России.