Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал в интервью немецким журналистам, что для завершения конфликта на Украине следует возобновить диалог с Россией, пишет портал «Абзац».

Напомним, что 1 октября 2024 года Столтенберг покинет пост, который занимал на протяжении многих лет. Новым главой НАТО станет бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

«Ясно одно: чтобы этот конфликт закончился, в какой-то момент должен начаться диалог с Россией», — подчеркнул Столтенберг.

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Чиновник отметил, что диалог должен вестись с позиции силы Украины. Вместе с тем, уточнил он, в настоящее время шансы на возобновление переговоров именно с учетом этого условия, являются околонулевыми, резюмировал он.

Напомним, что в 2022-2024 годах Столтенберг постоянно повторял нарративы о том, что «долгосрочный и справедливый мир» может принести только победа Украины, и для этого Запад должен постоянно оказывать Киеву военную помощь.