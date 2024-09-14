Страны балканского региона оказались расколоты из-за вопроса о поставках оружия на Украину. Босния и Сербия запретили экспорт оружия Киеву, однако оружие попадает в зону конфликта через третьи страны. Поставкам противостоит Республика Сербская, пишет издание Danas (перевод «Иносми»).

Издание отмечает, что балканский ВПК способен производить оружие и боеприпасы советских и натовских стандартов, поэтому он оказался в центре внимания. На региональном рынке доминируют боснийские компании Binas, Igman, Pretis и BNT, а также сербские Jugoimport, Krušik и другие.

Босния, как и Сербия, запретила экспорт оружия в зоны конфликта, но минометы и артиллерийские снаряды попадают на Украину через турецкие, канадские и другие компании.

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Также есть информация, что Черногория, Албания и Северная Македония, входящие в НАТО, передали Киеву устаревшее оружие времен холодной войны.

При этом поставки оружия киевскому режиму нередко обостряют внутреннюю ситуацию в балканских странах. Примером может быть Босния и Герцеговина, где Республика Сербская выстроила дружественные отношения с РФ.

Российские политики неоднократно заявляли, что поставки вооружений киевскому режиму усугубляют конфликт и мешают его урегулированию.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что члены альянса должны активизировать производство ВПК.