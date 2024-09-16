МИД Ирана сделал заявление об украинском конфликте

Украинский конфликт осложнил развитие отношений между Тегераном и Брюсселем, выходом для нормализации связей Ирана и Европы могут стать переговоры на основе уважения. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает РИА Новости.

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«Украинский вопрос усложнил наши отношения с Европой... То, что происходит на Украине, и то чувство, которое испытывают европейцы по отношению к угрозе со стороны России,... создали проблемы и новые сложности и в отношениях с Ираном», - подчеркнул он.

МИД Ирана опроверг сообщения о якобы передаче ракет России

По словам главы МИД Ирана, Европа не должна ожидать, что в Тегеране «проникнутся» тревогами относительно безопасности в регионе.

Аракчи отметил, что проведение основанных на уважении друг к другу переговоров между Ираном и странами Европы сможет устранить разногласия Брюссел и Тегерана, а также поможет обсудить «тревоги» Ирана и ЕС.

До этого глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз намерен ввести новые санкции в отношении Ирана.

12 сентября иранское министерство иностранных дел вызвало британского, французского, голландского и немецкого послов после заявлений их стран о якобы военной помощи России со стороны Ирана. 2 сентября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Тегеран планирует в ближайшее время передать Москве свои баллистические ракеты. По данным авторов статьи, РФ якобы собирается использовать эти снаряды для ведения боевых действий на Украине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков обратил внимание, что сведения подобного рода «не всегда соответствуют действительности».

Ранее в Иране потребовали от ЕС оказать давление на Израиль.