Зеленский заявил об обещании Трампа поддерживать Украину

Владимир Зеленский рассказал о своем телефонном общении с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом два месяца назад. Он заявил, что Трамп «очень поддерживал его», передает CNN.

В интервью CNN, которое будет полностью обнародовано 15 сентября, Зеленский рассказал о телефонном разговоре с Дональдом Трампом, состоявшемся примерно 2 месяца назад.

«Он сказал, что очень поддерживает меня, и у нас был хороший разговор. Это было, по-моему, два месяца назад», — сказал Зеленский.

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По его словам, Трамп «понимает, как трудно выживать во время войны». Поэтому Зеленский хочет поделиться с ним своим планом по прекращению конфликта на условиях Киева и «услышать его реакцию».

Зеленский также упомянул, что сначала поделится своим мирным планом с действующим американским президентом Байденом и Конгрессом США

При этом Зеленский отметил, что иногда не до конца понимает заявления Трампа об украинском кризисе, которые «заставляют нервничать» Киев. Зеленский связал это с тем, что предвыборные послания «иногда не очень реальны».

Ранее в США заявили, что план Трампа похож на план Путина. В частности, Россия получит от киевского режима гарантии, что Украина не вступит в НАТО.