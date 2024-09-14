Возможное разрешение Киеву бить британскими ракетами Storm Shadow по территории России грозит серьезной эскалацией. Предупреждения российского лидера в адрес Запада нельзя считать блефом. Так считает бывший советник по нацбезопасности Великобритании и экс-посол в США Ким Даррок, пишет Financial Times.

Дипломат считает, что сторонники разрешения ударов по России дальнобойными ракетами не должны опираться на предыдущие шаги Запада. Некоторые политики уверены, что президент России Владимир Путин блефует, и Россия не ответит на атаки западными ракетами.

«Но он блефует до тех пор, пока не перестанет», — предупредил Даррок.

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По его словам, было бы ошибкой сравнивать поставки танков и самолетов с ударами ракетами дальнего радиуса.

Даррок также сомневается, что ракеты Storm Shadow могут переломить ход конфликта в пользу Киева.

Ранее президент РФ Владимир Путин предупредил, что удары дальнобойным натовским оружием по России будут означать вступление Запада в украинский конфликт.