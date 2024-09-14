В Белоруссии назвали важное условие для прекращения конфликта на Украине

Важным условием прекращения конфликта на Украине является самостоятельность переговорщиков. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин Центральному телевидению Китая.

"Важное условие для переговоров - самостоятельность переговорщиков. Ее пока мы тоже не видим. Например, как только начался конфликт, были попытки проведения мирных переговоров на территории Беларуси, потом были так называемые Стамбульские соглашения, которые были подписаны со стороны конфликтующих сторон, - сказал Хренин, чьи слова распространила пресс-служба белорусского военного ведомства. - Однако потом появились люди, которые запретили Украине это делать. Мы видим, что на сегодняшний день Украиной управляют другие страны, она им полностью подчиняется".

По его словам, любой конфликт, каким бы он по продолжительности ни был, все равно заканчивается переговорами, но чем раньше они начнутся, тем меньше погибнет людей.

"На сегодняшний день, чтобы такие переговоры состоялись, нужны серьезные условия. Одно из важных условий - равенство договаривающихся сторон. Мы пока его не наблюдаем", - сказал министр.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на Восточном экономическом форуме, что РФ никогда не отказывалась от переговоров по Украине, но не на основе "эфемерных требований", а на базе согласованных в Стамбуле параметров. Встреча российской и украинской делегации в Стамбуле состоялась 29 марта 2022 года, переговоры продлились около трех часов. Принципы будущего соглашения включали обязательства по нейтральному, внеблоковому статусу Украины и ее отказу от размещения на своей территории иностранных вооружений, включая ядерное.

Российские войска на киевском и черниговском направлениях были отведены, однако после этого переговоры по урегулированию оказались полностью заморожены. Как отмечал президент РФ, Киев отказался от договоренностей. А в октябре того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Путиным.